Calcio a 5 In Serie C2. Turno da dimenticare per il Futsal Massa. Vince la Toringhese Toringhese 8 Futsal Massa 5 TORINGHESE: Ceselli, Tomei, Pinochi, Debdoubi, Trotta, Fasolino, Dabdoubi, Essaghir, Parenti, Trama, Dinucci, Mingaroni. All. Banducci. FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vannucci, Vignali,...