Calcio a 5: in serie C1 sul campo della 10 Livorno. Ancora una sconfitta per il Città di Massa. Una squadra... sterile

LA 10 LIVORNO

2

CITTÀ DI MASSA

1

LA 10 LIVORNO: Barbensi, Vanni, AIraghi G., Bottoni, Brilli, Chichizzola, Domenichini, Pellegrini, Volandri, Digiacomantonio, Letona. All. Rizzi Sentieri.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Velardi, Russo, Del Freo, Ivan, Laaribi, Marchi, Mosti, Ricci, Verduci, Carducci, Menchini. Allenatore: Fialdini/Fortini.

Arbitri: Garofalo di Pistoia e Corsinovi di Prato. Crono: Ricci di Viareggio.

Marcatori: Domenichini (L), Letona (L), Laaribi (M).

LIVORNO – Altra sconfitta di misura per il Città di Massa che, dopo aver perso 2-1 a Massa contro la capolista Remole, ha ceduto con lo stesso punteggio anche a Livorno. Una battuta d’arresto che fa sicuramente più male perché arrivata contro una squadra che nelle precedenti tre gare della serie C1 non aveva ancora fatto punti. Non è bastato ai bianconeri apuani confermare una buona tenuta difensiva. Il problema rimane quello del gol. La squadra crea tanto ma concretizza poco. L’unico a ’bucare’ la porta dei labronici è stato Khalil Laaribi (nella foto). Questo venerdì il team della coppia Fialdini-Fortini proverà a rifarsi al palasport di Massa contro il Futsal Lucchese. Classifica: Remole e Deportivo Chiesanuova 12; Ibs Le Crete e Futsal Lucchese 9; Cus Pisa e Alberino 10; San Giovanni, Vigor Fucecchio e Città di Massa 6; La 10 Livorno 3; Atletico Fucecchio e Sporting Tau 1; Monsummano e Virtus Poggibonsi 0.