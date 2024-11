Calcio a 5 In Serie C2 cade il Viareggio. Massa marcia spedita. Ammannati e Pintore firmano le doppiette

Futsal Massa

4

Futsal Viareggio

2

FUTSAL MASSA: Vannucci, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Ammannati, Puglione, Mussi Gio., Barotti, Rouiched. All. Aliboni.

FUTSAL VIAREGGIO: Marioni, Gemignani, Taddeucci, Scardina, Ricci, Ratti, Petri, Lovino, Francini, Amadei, Vairo, Dalla Casa Marchi. All. Bonuccelli.

Arbitro: Marconi di Piombino.

Marcatori: Pintore 2 (M), Ammannati 2 (M), Ratti (V), Ricci (V).

MASSA – Tre su tre per il Futsal Massa che nel campionato di Serie C2 si è tolto anche la soddisfazione di battere il Futsal Viareggio che l’aveva estromesso dalla Coppa pur con un pareggio. I mattatori dell’incontro casalingo sono stati ancora volta l’esperto Alberto Ammannati, salito a 7 gol in 3 partite con quest’ultima doppietta, ed il giovane Samuele Pintore, sempre più a suo agio nel calcio a 5 ed anche lui a segno due volte.

Con questi tre punti i ragazzi del tecnico Giacomo Aliboni (nella foto) si confermano in testa ad una classifica che si sta pian piano delineando e che adesso li vede a ancora a punteggio pieno in coabitazione soltanto con il Five To Five. Il prossimo venerdì la compagine massese sarà alle prese con la trasferta pisana nella quale si confronterà con la Polisportiva Quattrostrade Futsal che fin qui ha racimolato 6 punti.

Gian.Bond.