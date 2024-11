Calcio a 5 In Serie C2. Il Futsal Massa perde lo scontro al vertice. Risultato bugiardo

Futsal MAssa

2

Five to Five

3

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vannucci, Vignali, Gazzoli, Puglione, Ammannati, Baracca, Pintore, Mussi Ga., Mussi Gio., Giovannetti. All. Aliboni.

FIVE TO FIVE: Giuffrida, Macchi, Mazzotta, Pannocchia, Margheri, Stefanini, Tedeschi, Vizza, Di Lecce, Di Francesco, Laghcha Ab., Laghcha Ad. All. Ciampi.

Arbitro: Mazzi di Pontedera.

Marcatori: Mussi Ga. (M), autogol Macchi (M), Di Lecce (F), Di Francesco (F), Laghcha Ab.(F).

MASSA – Il Futsal Massa perde lo scontro al vertice e anche il primato in classifica nel campionato di C2. Partita tutta all’attacco da parte dei massesi che nel primo tempo colpiscono due pali e tirano a ripetizione. Gli ospiti giocano coperti ma in contropiede sanno far male. Si va al riposo sullo 0 a 0 di partenza.

Nella ripresa segna subito la squadra di Giacomo Aliboni che poi sfiora ripetutamente il raddoppio ma si fa beffare in ripartenza. Si riportano avanti i locali, stavolta su schema d’angolo, ma il Five To Five non molla. Ancora una volta il Massa fallisce palle gol clamorose e in mischia subisce di nuovo il pari a 2’ dalla fine. Il finale è thrilling. Il Futsal Massa non ci sta e cerca a tutti i costi la vittoria impegnando più volte il portiere avversario. Proprio da un rilancio del portiere nasce l’azione che porta al gol vittoria dei pisani che adesso si portano da soli in vetta alla classifica con 16 punti, 3 in più degli apuani.

Nella foto, il portiere Davide Bertipagani