Calcio a 5 La Ricel cancella gli incubi del passato. Le ragazze di Nista rifilano cinque reti al Cascina

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Rizzato, Maffei, Berti. All.: F. Nista.

CASCINA: Falchi, Bendinelli, Berri, Malfatti, Picchi, Pecchia, Messina, Cuturello, Silvestri. All.: F. Zara – J. Bandelli.

Arbitro: Giorgini di Livorno.

Marcatori: 6’ e 19’ Rizzato, 30’ e 42’ Maffei, 35’ Chiorazzo.

CARRARA – La capolista non ha concesso sconti al Cascina nel campionato regionale femminile di calcetto. Nella terza giornata la Ricel si è imposta con autorità contro l’unica squadra che era stata capace di batterla nella passata stagione. La squadra di mister Nista è partita all’attacco e al 6’ ha aperto le marcature con Camilla Rizzato che poi ha anche raddoppiato al 19’ con un gran sinistro da fuori. Nella ripresa Picchi ha avuto la palla per riaprire la gara ma Nardi si è superata sventando in angolo. La doppietta di Ginevra Maffei, con nel mezzo la serpentina di Carlotta Chiorazzo, hanno chiuso la tenzone.

"Le ragazze avevano ancora negli occhi la sconfitta dello scorso anno – dice Nista – seppur già vendicata nel girone di ritorno, ed hanno sfoderato una gara perfetta battendo una buona squadra che secondo me arriverà a contenderci la vittoria finale".