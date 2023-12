Calcio a 5 La Ricel risorge nel torneo regionale. Superato con punteggio tennistico il Traverde

Ricel

6

Traverde pontremoli

2

RICEL: Nardi, Bottoni, Orsini, Atzei, Casali, Pirrottina, Crecchi. All.: F. Nista

TRAVERDE PONTREMOLI: Rossi, Rosaia, Ragadini, Ros, Pellistri, Franchi, Angella, Romanut. All.: D. Pedroni.

Marcatori: 8’ e 34’ Casali’ (R), 14’ Angella (T), 24’ e 42’ Crecchi (R), 29’ e 46’ Orsini (R), 44’ Ros (T).

Arbitro: Ciarafischi di Pisa.

CARRARA – Il derby di andata del campionato di calcio a cinque femminile ha visto prevalere la Ricel sul Traverde Pontremoli con risultato di 6-2. Le ragazze allenate da Fabrizio Nista, reduci dalla sconfitta di Cascina che ha interrotto l’imbattibilità della squadra dopo oltre tre anni, si sono prontamente riscattate imponendosi meritatamente contro la compagine lunigianese diretta da Damiano Pedroni che invece nel precedente turno si erano imposte con una squillante vittoria interna.

Il derby, sentito da entrambe le parti, è stato ben giocato e interpretato dalle due contendenti, soprattutto nella prima frazione della gara che è scivolata via su un sostanziale equilibrio. La Ricel è apparsa contratta come se nella mante non riuscisse a rimuovere la sconfitta subita nel precedente turno. La gara non decolla e la prima frazione si chiude sul 2-1 per le ragazze di Nista.

Nella ripresa la Ricel cambi passa e torna il rullo compressore di sempre, con una velocità di esecuzione più rapida, richiesta dal mister che, complice anche un calo fisico delle lunigianesi, riprende la via della vittoria. Il Traverde cerca di limitare i danni ma le doppiette Gabry Casali, l’esordiente tra le “apette” Martina Crecchi e Alice Orsini scrivono la parola fine sulla partita.