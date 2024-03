Calcio a 5. La Timec domina nel derby con il Chiesanuova

Non cambia la classifica di vertice del girone B della serie C2 dopo la disputa della quartultima giornata di regular season. L’Atletico Fucecchio, dopo l’11-0 rifilato a La Querce, resta al comando con tre lunghezze di vantaggio sui pratesi della Timec, a loro volta impostisi nel derby con il Chiesanuova 8-2. Dietro alle prime due della classe, però, fa un bel balzo in avanti il No Sense Prato (5-2 sul campo della Sestoese), che aggancia il Centro Storico Lebowski (kappaò 3-7 con Midland) al terzo posto. Sono comunque, rispettivamente, nove e sei i punti di ritardo nei confronti di Atletico Fucecchio e Timec. Al quinto posto segue l’Atletico 2001, che ha avuto la meglio per 6-4 sul Quartotempo Firenze. Chiude il quadro per le pratesi il pareggio (1-1) del San Giusto con la Laurenziana. E domani tutti la terzultima giornata con questo programma: Centro Storico Lebowski-La Querce, No Sense-Midland, Chiesanuova-Quartotempo, Olimpia Pistoiese-Timec ed il derby Atletico 2001-San Giusto. Domani torna in campo anche la Verag Villaggio. Nella penultima giornata del campionato di C1, i pratesi ricevono la visita del Città di Massa quinto della classe. Nella massima serie regionale, dove il Viareggio ha già centrato matematicamente la promozione nella B nazionale, la Verag Villaggio in classifica è attualmente fuori di un solo punto dalla zona pericolosa.

M. M.