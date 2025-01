Calcio a 5. Le fucecchiesi giocano stasera. Due scontri diretti. Vietato sbagliare

Doppio scontro diretto stasera nel campionato di Serie C1 per le due compagini fucecchiesi. Alle 22.15 al palasport di Fucecchio l’Atletico ospita il Remole, che insegue in classifica i biancorossi ad appena una lunghezza di distanza. La squadra di Perretta è infatti quarta, davanti proprio alla formazione della Valdisieve che all’andata ebbe la meglio per 3-1. Una sfida che si è rinnovata anche nella categoria superiore dopo che lo scorso anno le due compagini furono protagoniste della finale di Coppa Toscana di C2, vinta dal Remole.

Stasera alle 21.30 invece la Vigor Fucecchio di coach Poli sarà di scena alla palestra di Malmantile per affrontare il Deportivo Chiesanuova, formazione che ha gli stessi 19 punti in classifica e che all’andata espugnò 3-1 Fucecchio. Dopo la lunga sosta invernale torna in campo anche il Limite e Capraia, che nella decima giornata, penultima di andata, del girone C di Serie C2 oggi alle 21.30 andrà a far visita a Firenze al Midland. Impegno sulla carta proibitivo visto che i padroni di casa comandano la classifica a punteggio pieno. Le due compagini si sono già affrontate nel primo turno di Coppa Toscana con i fiorentini che infatti liquidarono 5-1 i giallorossi di coach Gargelli. (Nella foto: Davide Settesoldi della Vigor Fucecchio) Si.Ci.