Calcio a 5: lunedì la terza tappa a Bibbiena. Le squadre coinvolte. Ecco lo Special Futsal. Il torneo nella fase clou

Un evento nel quale sport e inclusione si incontrano. E’ quello che accadrà lunedi 19 febbraio al Palacalcetto Casentino di Bibbiena dove, a partire dalle ore 14, si svolgerà la terza tappa del torneo di calcio inclusivo, Special Futsal, che sta facendo il giro della provincia di Arezzo. Promosso dalla Uisp di Arezzo, vede la partecipazione di una serie di squadre formate da ragazzi con disabilità. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bibbiena. "Ringrazio la Uisp e il Palacalcetto con il suo presidente Ciro Cuomo che hanno messo a disposizione la struttura gratuitamente per la terza tappa di questa bellissima manifestazione che parla di cura, socialità e sport e dello sport come mezzo di inclusione vera – sottolinea Francesca Nassini, assessore allo sport del comune alto casentinese – Sono onorata che il nostro territorio sia stato scelto per ospitare la manifestazione promossa dalla Uisp". Marisa Vagnetti, presidentessa del comitato territoriale Uisp spiega: "La nostra associazione coinvolge tante società e migliaia di sportivi in ambito amatoriale e siamo da sempre in prima linea per la promozione dello sport per tutti e delle tematiche ad esso correlate, quali inclusione, antirazzismo e aggregazione. Quella dello Special Futsal è un appuntamento mensile per sette squadre dedicate ai ragazzi con disabilità che si ritrovano e fanno dei tornei con classifica".

Vagnetti prosegue: "Quest’anno abbiamo cercato di farlo anche a Bibbiena, ci piaceva l’idea di poterlo fare in modo itinerante nella nostra provincia per sensibilizzare la popolazione e spingere ancora di più sulle nostre attività". Soddisfatto Ciro Cuomo, presidente della struttura bibbienese "Per noi è stato un piacere poter partecipare attivamente all’organizzazione di questa manifestazione. Anche noi siamo molto vicini a queste tematiche e ci stiamo lavorando in modo costante".

