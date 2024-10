Calcio a 5. Montebianco, missione compiuta. L’Italgronda ko con il Baricella

Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio della giornata d’apertura dei campionati nazionali di calcio a cinque per le due squadre pratesi al via. A vincere è stato il Montebianco Prato Calcio a 5, che sebbene di misura – come raramente accade nel futsal – ha avuto la meglio del Kappabi Potenza Picena. Al Pala Kobilica è finita 1-0 grazie alla rete segnata da Lorenzo Del Greco (foto) e questo successo permette ai biancazzurri di salire subito in vetta alla classifica del girone B della serie A2 in compagnia di Real Fabrica Roma, Audax Sinigallia e Atlante Grosseto anch’esse vincenti all’esordio in campionato. Fra l’altro i maremmani saranno sabato i prossimi avversari dei pratesi, prima trasferta e primo derby stagionale. Il tecnico Pullerà, debuttante alla guida del Montebianco Prato Calcio a 5 ma non presente in panchina perché doveva scontare una precedente squalifica, in questo match non ha potuto utilizzare uno dei due argentini, Angeloff, mancante ancora dei documenti necessari. Questi gli uomini schierati: Menichella, Berti, Gravina, Nieto, Bellocci, Panchetti, Angelillis, Fazzini, Tempesti, Del Greco, Martini, Giannattasio.

E’ iniziato invece con una battuta d’arresto il cammino dell’Italgronda Futsal Prato nel campionato di serie B. La squadra affidata alla coppia Busato-Calamai è stata infatti sconfitta per 5-3 a Baricella (Bologna) dal Balca Poggese allenato dall’ex colonna del Prato Calcio a 5 Velimir Andrejic. Questa la formazione utilizzata dai pratesi: Laino, Balestri, D’Amico, De Stefano, Di Maso, Ed Daoudy, El Gallaf, Gamannossi, Piccirilli, Saborido, Truschi, Giovannini. Tutte e tre le reti dell’Italgronda sono state messe a segno dal nuovo acquisto Piccirilli. In testa al girone C, dopo la prima giornata, ci sono a punteggio pieno Balca Poggese, Versilia, Villafontana, Mattagnanese, Futsal Sangiovannese e Boca Livorno prossimo avversario dei pratesi.

Massimiliano Martini