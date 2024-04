Calcio a 5 Msp. Balzac, corsa trionfale nella Premier League

E’ una corsa trionfale quella finora messa in atto dal Balzac nel campionato interprovinciale ‘Premier League’ di calcio a 5 promosso dall’Msp. La capolista del massimo girone di futsal è in vetta con 22 punti in otto partite (sette vittorie e un solo pareggio). L’ultimo successo arriva nel match più atteso, lo scontro diretto con gli Amici di Englis che va a ipotecare il primato. Il match giocato al Carbonizzo finisce 4-2 per la capolista che ora si ritrova a + 7 sui rivali, anche se quest’ultimi devono recuperare la sfida al vertice col Bardena Dt. A proposito della terza forza della manifestazione, Bardena Dt, nell’ultimo turno arriva l’affermazione 10-0 ai danni del fanalino di coda Chelsea. Il quadro dell’ottava giornata di Premier League si chiude con la vittoria 9-1 del Castellina sul Sodinims. Si passa poi al campionato interprovinciale di serie A targato Msp. Qui è in corso un testa a testa al vertice fra Nwg e Vic. Entrambe le compagini vincono nell’ultimo turno e si ritrovano appaiate a quota 14 punti. L’Nwg si impone 4-0 sul Sella, mentre i Vic superano di misura 5-4 il fanalino di coda Invictus. Le due capolista hanno due punti di vantaggio sull’Estendarse dopo il ko a Bagnolo.