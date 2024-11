Calcio a 5 Msp. Balzo dei Prosques. C’è una nuova ‘regina’

I Prosques balzano in vetta alla classifica del girone A del Memorial Stefanelli, fascia Gold e Silver, manifestazione di calcio a 5 promossa dall’Msp allo Sporting Mezzana. La nuova capolista del gruppo balza al comando grazie alla goleada per 13-6 ai danni dei Vic, fanalino di coda del raggruppamento. I Prosques salgono così a quota 15 punti, due in più dello Shalke, che però deve ancora disputare il match con gli Eagles. A -5 troviamo il Montepiano a sua volta atteso dalla partita con lo Sleal Madrid. Passando al girone B, ancora una vittoria per la capolista Hertha Vernello che conferma il primato con la goleada 15-2 sul Jessico C5. Un’affermazione che consente alla prima della classe di restare al vertice con due punti di vantaggio su La Villa, reduce dal 5-3 ai danni de Le Barbie, e a +4 dal Bardena, a sua volta vincente 5-2 sul Mambo Fc. Il quadro del Memorial Stefanelli, fascia Gold e Silver, si chiude col girone C. Domani ci sarà una sfida cruciale per il primato fra la capolista Barber 2020 e il Park Fc terzo della classe. La prima della classe si ritrova a + cinque sui terzi, ma ha un solo punto di vantaggio sul Feudo. In caso di vittoria, quindi, avrebbe la possibilità di allungare in solitaria in vetta. Il Feudo invece ha già vinto il proprio incontro col Dream Gin, imponendosi col punteggio di 5-1. L’altro match del raggruppamento è quello fra Fnc 2.0 e Vllaznia. Si passa poi al Memorial Stefanelli, fascia Bronze. Il Jegerkusen resta capolista nel girone unico ma perde 7-4 contro l’M16, che aggancia in terza piazza il Rayo Avellaneda. Attenzione però agli stravolgimenti della classifica, visto che l’Emozioni c5, secondo, in caso di affermazione contro il Borussia balzerebbe in vetta alla competizione. In corsa per agganciare i vertice anche il Rayo Avellaneda atteso dalla sfida col Troyal Tavola. Da segnalare infine stasera il match fra Biancazzurra e River Bisenzio.