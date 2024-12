Calcio a 5 Nel campionato regionale di Serie C2 gl apuani sono secondi da soli. Il Futsal Massa liquida anche la Toringhese

FUTSAL MASSA

6

TORINGHESE

3

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Gazzoli, Vignali, Ammannati, Baracca, Credendino, Giovannetti, Mussi Ga., Pintore, Barotti, Puglione, Rouiched. All. Aliboni.

TORINGHESE: Ceselli, Tomei, PInochi, Pianderoso D., Elazizi, Debdoubi, Pianderoso G., Panella, Essaghir, Narducci, Dabdoubi, Mingaroni. All. Banducci.

Arbitro: Medvid di Pisa.

Marcatori: Ammannati 2 (M), Puglione 2 (M), Mussi (M), Gazzoli (M), Mingaroni (T), Debdoubi (T), Dabdoubi (T).

MASSA – Non ha fallito il Futsal Massa, al centro sportivo Colline Massesi, l’appuntamento con la sesta vittoria stagionale nel campionato regionale di serie C2. I ragazzi di Giacomo Aliboni hanno disputato un primo tempo superlativo che gli ha permesso di andare al riposo sul 4-0. Nella ripresa agli apuani è bastato così amministrare il risultato per aver ragione degli avversari e lo hanno fatto molto bene. La Toringhese alla fine ha segnato tre reti ma il successo non è mai stato in discussione. Ancora una volta prezioso si è rivelato l’apporto dell’esperto Alberto Ammannati che con questa doppietta è arrivato a 11 centri stagionali. Anche Puglione si è reso autore di una doppietta confermandosi marcatore implacabile, salito a 9 gol totali.

Il Futsal Massa si mantiene solitario in seconda posizione, a tre lunghezze dalla capolista Five To Five. Nell’ultima gara dell’anno, prima della pausa invernale, i massesi saranno di scena venerdì prossimo in quel di Pisa contro il Deportivo C5, penultimo in graduatoria. Una ghiotta occasione.