Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile. Ricel travolgente difende il primato. Asfaltato il Pontedera

Ricel

18

Pontedera

1

RICEL: Nardi, Pirrottina, Orsini, Casali, Crecchi. Bottoni, Atzei. All. Nista.

PONTEDERA: Minuti, Bimbi, Dal canto, Landi, Niccoli, Fiorenti, Contino, Pupeschi. All. Bongiorni.

Arbitro: Pani di Firenze.

Marcatori: 8’ Atzei (R); 10’, 16’, 22’, 24’ e 35’ Casali (R); 18’, 26’, 30’, 32’, 40’ e 43’ Crecchi (R); 20’ Landi (P); 28’, 34’, 37’ e 49’ Orsini (R); 42’ Pirrottina (R);45’ Bottoni (R).

CARRARA – Ci è andata giù pesante la Ricel nell’8ª giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Le “apette“ carraresi hanno mantenuto senza problema la vetta solitaria della classifica. Crecchi e Casali sono state le mattatrici segnando rispettivamente 6 e 5 reti a testa. Ha messo a segno una quaterna Orsini (nella foto) e sono andate in gol le altre ragazze schierate: Atzei, Bottoni e Pirrottina. Nardi in porta è stata "bucata" una sola volta.

"Quando una partita registra un divario così netto – ha commentato mister Nista - si rischia un calo di concentrazione che può essere fatale per incappare in infortuni o cartellini inutili che poi paghi nelle gare più impegnative. Le ragazze sono state intelligenti cercando anche nuovi schemi e giocate. Dispiace per le tante reti subite dal Pontedera ma non andare al tiro volutamente è comunque una mancanza di rispetto". Prossimo impegno per la Ricel il derby contro Pontremoli.