Sorpresa in Promozione. Fabrizio Lori a Luzzara

È pronta una collaborazione importante tra il Luzzara, società con la prima squadra che milita nel girone A di Promozione, e Fabrizio Lori. L’imprenditore mantovano domenica era in tribuna al "Compagnoni" in occasione di Luzzara-Vezzano (terminata 4-2 per gli ospiti): era vicino al presidente del Luzzara Roberto Meneghinello, con tanto di sciarpa rossoblù luzzarese al collo. Lori fu patron del Mantova tra il 2004 e il 2010, e i virgiliani nel 2005 conquistarono la promozione in Serie B. Non solo: nel 2006 i lombardi per un soffio non approdarono in Serie A, perdendo al finale playoff contro il Torino. Un enorme rammarico: all’andata al "Martelli" vinsero 4-2, ma in Piemonte i granata ebbero la meglio per 3-1 dopo i supplementari. L’anno dopo, sempre in B, il Mantova si tolse la soddisfazione di infliggere alla Juventus la prima sconfitta stagionale (1-0, autorete di Kovac). Dopo 5 anni in B il Mantova tornò in C: siamo nel 2010, e l’avventura non finisce bene perché la società fallisce e non si iscrive alla terza serie.

L’affetto dei tifosi lombardi per Lori rimane immutato: lo scorso 25 agosto, alla prima in B in casa contro il Cosenza, in tribuna al "Martelli" c’era proprio Lori, super acclamato da tutto lo stadio.

Ora il Luzzara: per scoprire il ruolo ufficiale dell’ex presidente del Mantova, la società ha organizzato per sabato mattina una conferenza stampa.