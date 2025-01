Calcio a 5 Opes. Al Magic Pizza la sfida contro la Coccinella

Nel Girone Giara Assicurazioni cadono Francolino e Tabacchi Levigatura Marmi. Il Francolino rimane in testa con 22 punti, ma il Tabacchi, che di punti ne ha 20, deve recuperare la sfida contro il Fast Car. Gli Irruentes si portano a 21 grazie al 5-3 al Francolino, doppietta di Bernardi e reti di Pagano, Marini e di Esposito. Il Tabacchi va avanti 1-0 e 2-1, ma esce sconfitto, 4-5, dalla sfida con Exera: doppietta e assist, per Berveglieri, di Bergossi e timbri di Casoni e Panzetta. Dopo aver collezionato 1 punto nelle ultime 2 gare, il Fast Car torna in corsa per la Serie A grazie al successo sulla Pizzeria Zadrima: nel primo tempo a Lefons risponde Lombardi; nella ripresa geniale apertura di Caputo per il 2-1 Marchiori. L’Autocarrozzeria Giudice con il successo sul Vuoiqueikiwi raggiunge l’Autofficina Lodi al 5° posto a 17 punti: 3-0 all’intervallo, poi 3-3 e 5-3 finale: Parisi, doppio Mamini, Adami e Barbieri. L’Autofficina Lodi si salva contro l’Osteria Strabassotti raggiungendo il 5-5 allo scadere. La Termoidraulica Sgarzi va al riposo sul 4-2, ma soccombe 5-7 contro il Seven & Montebello, tripletta di Vilardi, doppietta di Cioffi e reti di Cronin e Vilardi.

Nel Girone Edilizia Marchetti va al Magic Pizza lo scontro al vertice contro il Bar la Coccinella. Il Magic Pizza chiude la prima frazione sul 2-0, Moraru e Kupsi; reazione nel secondo tempo del Bar la Coccinella: prima Sgargetta con un tocco ravvicinato e poi Maestri con un beffardo tiro-cross; ma per il Magic Pizza la decide ancora Kupsi che prima capitalizza l’assist di Moraru e poi la chiude di tacco su punizione battuta da Placido. La Baracca di Guendalo si porta a -2 dal Bar la Coccinella grazie al 10-2 al Bondeno con 5 gol di Valentino. La Giglio, 5-1 al Dolce Dormire, sale al 4° posto, ma è l’unica delle squadre di testa che deve ancora riposare. Il Carni e Sapori consolida il 6° posto grazie al 5-0 al Cral Petrolchimico: doppio Boschiero, poi Fantin, Vergura e Vullo. Balzo in avanti del Sant’z la Barberia grazie al 6-1 al Futsal Spic, doppiette di Khedraoui e Ferrando Colli. Va al Villaregia lo scontro in coda contro il Ludovico che chiude avanti la prima frazione sul 2-1, con le reti di Pinamonti e Longobardi, ma poi cede 2-3.