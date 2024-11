Calcio a 5 Opes. Autofficina Lodi e Fast Car al comando

Nel Girone Giara Assicurazioni dopo 2 giornate rimangono a punteggio pieno Fast Car e Autofficina Lodi. Dopo un primo tempo soffertissimo, chiuso sotto 1-2 contro la Termoidraulica Sgarzi, il Fast Car nella ripresa realizza un parziale di 7-1: poker di Lefons, doppietta di Palmer e

reti di Dosti e Marchiori per l’8-3 conclusivo; a segno Boni, Tranchida e Falvo per la Termoidraulica Sgarzi. L’Autofficina Lodi doma il Vuoiqueikiwi, 6-3, tripletta di Perina. I tre nuovi acquisti, Blefari a segno con un poker, Ardizzoni, doppietta, e il portiere Gruppioni, che subisce

solo 2 reti e para anche un tiro libero, hanno fatto fare il salto di qualità all’Autocarrozzeria Giudice che si sbarazza dell’ostacolo Seven & Montebello, 6-2. Il Foto Express riscatta il ko patito all’esordio. Match che si decide nel primo tempo, chiuso sul 4-0, Gennari, Arenga, Giordano su rigore e Lanzoni, Irruentes che tentano di riaprirla con Marino e Vacchiano, ma ancora Gennari la chiude 5-2. Anche Exera ritrova certezze, 10-3 all’Osteria Strabassotti, doppiette di Tagliati, Rubini, Panzetta e Pedarzini e timbri di Patroncini e Bassi. Esordio vincente per il Francolino dopo aver riposato nel primo turno, 6-3 alla Pizzeria Zadrima, 5 gol in due per i fratelli Serafini..

Nel Girone Edilizia Marchetti 4-2 del Basilico al Dolce Dormire, con 2 reti per tempo: Nigrisoli e

Scanavacca per il 2-0 all’intervallo, Spettoli e Artioli firmano il 3-1 e il 4-1; per il Dolce Dormire a segno Vacchi e Orsi. Dopo una prima frazione terminata a reti inviolate, ad inizio ripresa con 4 gol in 7’ il Bar la Coccinella mette la gara in discesa contro la Baracca di Guendalo, 6-2 finale, Rossi, doppietta di Sgargetta, poi Ciervo e Boarini. Futsal Spic che regge fino al 4-6, poker di un super Cafriari, la New Team si impone 9-4, tripletta di Zanettini. Seconda goleada subìta dal Ludovico, il Bondeno ne fa 14 con 7 reti di bomber Lombardo e 4 di Caldare. Il Villaregia deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in Opes, avanti 4-0 a metà secondo tempo, si fa raggiungere sul 4-4: tripletta di Pocaterra e rete del 4-0 di Contangelo, per il Cral Petrolchimico segnano Fortunato, Parisi e doppietta finale di Mauro.