Calcio a 5 Opes. Autofficina Lodi supera il Foto Express

Iniziato il Campionato Opes 2024/25. Le 44 squadre ai nastri di partenza sono state suddivise in 3 raggruppamenti.

Nel Girone Giara Assicurazioni subito due sorprese: l’Autofficina Lodi bastona il Foto Express,

10-4, triplette di Bentivoglio e Holzl e doppiette di Balboni e Perina, e il Tabacchi Levigatura

Marmi non va oltre al 7-7, peraltro acciuffato all’ultimo respiro con un gol in mischia di Pirani,

contro un'Autocarrozzeria Giudice in cui brilla Blefari autore di una cinquina. Goleada dell’Osteria Strabassotti, 16-0 alla Termoidraulica Sgarzi, 5 reti di Corazza, 3 a testa per Voltani e Artioli. Vittoria di misura per il Fast Car, 8-7 al Seven & Montebello, ci pensano Lanciotti, tripletta, e soprattutto Lefons, poker per lui. Rubini segna per l’Exera il primo gol del campionato, ma va al riposo sotto 1-2 contro gli Irruentes, doppietta di Bernardi, 2-2 di Patroncini in apertura di ripresa, poi Marino ed infine Lavoro firmano il 4-2 Irruentes. Esordio vittorioso per la Pizzeria Zadrima, dopo una continua altalena di emozioni, la spunta 6-5 contro il Vuoiqueikiwi, doppietta di Rovetto e

timbri di Ascanelli, Caselli e Ferrarato, bene Mastrocinque tra i pali. Nel Girone Edilizia Marchetti il Dolce Dormire va in vantaggio a metà primo tempo con Bonora su assist di ’trivela’ di Benini, poi il Bar la Coccinella dilaga 7-1, 3 gol di Sgargetta, 2 di Boarini e centri di Ciervo e Rossi. Goleade della New Team al Ludovico, 18-0, con cinquina di Schwoch e tripletta di Zanettini; 12-1 dell’Hurly Burly al Villaregia: poker di Nigrisoli e triplette di Spettoli e Di Benedetto. Successo largo anche per la Baracca di Guendalo, 10-5 al Futsal Spic, pokerissimo di Valentino, doppio Virgili e reti di De Marchi, Tosi e Cannizzaro. Magic Pizza che tenta di scappare con Bruggemann e Calzavarini, ma il Carni e Sapori accorcia con Boschiero; 3-1 di Placido poi ancora Zanforlin riapre il match prima dell’intervallo. Nella ripresa il Carni e Sapori spreca l’impossibile e la chiude Mariani a 7’ dal termine servito da Placido, finisce 4-2 Magic Pizza. Esordio amaro per il Cral Petrolchimico, avanti 1-0 e 2-1, perde 3-6 contro l’Amedeo Barber Shop.