Calcio a 5 Opes. Bar La Coccinella-Magik Pizza finale anticipata nel tabellone A

Nel Tabellone A Rossi fa registrare il top score in carriera, 5 dei 6 gol con cui il Bar la Coccinella ha sconfitto il Tabacchi Levigatura Marmi portano la sua firma, tre gol nel primo tempo, poi il 4-0 ad inizio ripresa e il comodo appoggio del definitivo 6-3 nel finale su assist di Sgargetta; in mezzo l’azione personale di Cierno del provvisorio 5-2. Per il Tlm tentativo di riaprire la partita con l’1-4 di Pirani, il 2-4 e il 3-5 di Zullo. F.lli Arveda Impianti che regge fino al 2-3, poi il Magic Pizza accelera sul 5-2 e 8-3 finale: tripletta di Mariani, doppietta di Placido, gol di Capatti e doppietta finale di Kupsi per il Magic Pizza; Nicastro, Finotti e poi ancora Nicastro per il F.lli Arveda. Tra Bar la Coccinella e Magic sarà la finale anticipata. Dall’altra parte la semifinale sarà LYB – Fast Car. La Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna va al riposo sotto 0-2 con l’Osteria Strabassotti: Zeneli su imbucata geniale di Rosini e autogol di Pazi sul cross di Ziosi; ad inizio ripresa Santone su assist di Buratti e Taddia che ribadisce in porta dopo la conclusione respinta di Mancini, per il 2-2. A metà tempo, 3-2 Lyb punizione chirurgica di Menichelli a cui risponde Artioli sempre su calcio piazzato, barriera della Lyb che si apre scriteriatamente. Minuti finali convulsi, espulso Santone per la Lyb che si porta comunque sul 4-3 con il rigore procurato e trasformato da Nardin e 4-4 finale di Corazza, si va ai ai rigori. Il primo a sbagliare è Buratti, ma lo imitano Zeneli e Corazza, decisiva la realizzazione di Taddia, Lyb che trionfa 8-7. Anche il Fast Car vince ai rigori: 1-0 Palmer, 1-1 Kafè Bacchelli di Placido, 2-1 Zouaghi e 2-2 Carriero. Nel secondo tempo Kafè Bacchelli in vantaggio con la ripartenza di Toselli, ma la rasoiata mancina di Lanciotti e il tocco sotto porta di Zouaghi valgono il 4-3. Nel finale Rosini crossa per l’accorrente Nardini che fa 4-4: Lanciotti, Albani, Zika e Zouaghi sono infallibili dal dischetto, per il Kafè Bacchelli, invece, le conclusioni di Nardini e Rosini sono neutralizzate da Battara, vince il Fast Car 8-6.

Nel Tabellone B Il Bello Immobiliare tiene il pallino del gioco, va avanti con Longhi su angolo battuto da Occhi, ma la Baracca di Guendalo capisce che si deve chiudere e ripartire: pareggio acrobatico di Virgili su lancio lungo di La Torre, rete del successo di Valentino di tacco da terra dopo un contrasto con il difensore.