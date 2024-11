Calcio a 5 Opes. Cd Costruzioni a punteggio pieno. Goleada Mille Miglia: vince 10-1

Nel Girone Giara Assicurazioni Cd Costruzioni da solo in vetta, unica squadra a punteggio pieno dopo 3 giornate grazie al 15-6 al Vuoiqueikiwi con pokerissimo di Zouaghi. Perentorio 9-3 del Francolino al Seven & Montebello, sono 6 le reti di bomber Serafini. Un’Autofficina Lodi rimaneggiatissima, ha ben presto la peggio contro gli Irruentes, 3-8 il finale, una doppietta a testa per Pagano, Bernardi, Rhiai e Marino. La Termoidraulica Sgarzi per la seconda settimana

consecutiva chiude avanti 2-1 la prima frazione contro una big, è Salvo a timbrare una doppietta, poi il Tabacchi Levigatura Marmi mette a posto le cose, a segno Zullo nel primo tempo, Cara e doppio Contestabile nella ripresa. Dopo il ko all’esordio contro il Lodi, secondo successo per il Foto Express, 5-2 all’Autocarrozzeria Giudice. Anche l’Osteria Strabassotti sale a quota 6 grazie al successo contro la Pizzeria Zadrima, 5-2, con in evidenza Rosini, Artioli e Ziosi. Nel Girone Edilizia Marchetti terzo successo in altrettante gare per il Basilico, due reti per tempo al Carni e Sapori: Spettoli e Di Benedetto nella prima frazione, Artioli e Pizzi per il 4-0; nel finale il meritato gol della bandiera per il Carni e Sapori con Gozzi, il solito super Ghesini, portiere del Basilico, non riesce a portare a casa il clean sheet. Straripante il Magic Pizza, 15-6 al Futsal Spic, poker di Bruggemann, triplette di Calzavarini e Kupsi. Successi larghi di New Team, 9-0 al Villaregia con triplette di Schwoch e Zanettini e dell’Amedeo Barber Shop, 12-0 al Ludovico, quaterne di Aemamra e Aversa e doppietta di Morina. Torna al successo la Baracca di Guendalo, contro il Dolce Dormire: dopo il 2-2 all’intervallo, allungo sul 5-2 e 6-3 finale, doppiette di Valentino e Cannizzaro, provvisorio 2-2 di Virgili e rete del nuovo acquisto Meneguzzo. Secondo pareggio consecutivo per 4-4 del Cral Petrolchimico: Parisi, Salerno e due volte Iannucci, rispondono alla doppietta di D’Elia e ai sigilli di Caldare e Lombardo del Bondeno. Infine nel Girone Banca Mediolanum ancora una goleada del F.lli Arveda/Pizzeria 1000 Miglia, 10-1 all’Emilfill, con tripletta di Letizia, doppiette di Pengue e Di Gregorio e timbri di Nicastro, Finotti e Chili.