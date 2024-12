Calcio a 5 Opes. Fast Car, primo stop col Francolino. La Coccinella a punteggio pieno

Nel Girone Giara Assicurazioni il Francolino infligge il primo ko, 6-3, al Fast Car/Cd Costruzioni, poker di Serafini e doppietta di Bianchi, non basta la tripletta di Bosi al Fast Car. Con questo successo il Francolino sale a 13 e scavalca Irruentes e proprio Fast Car, ferme a 12, in testa a 15 c’è il Foto Express che ne fa 7 all’Exera, tripletta inedita di Patracchini, doppietta di Giordano e reti di Gennari e Lanzoni. L’altro scontro al vertice lo vince il Tabacchi Levigatura Marmi, 5-0 all’Autofficina Lodi: Casoni e Negri nel primo tempo, tripletta di Zullo nella ripresa.

L’Autocarrozzeria Giudice mette fine alle speranze di qualificarsi alla Serie A dell’Osteria Strabassotti, 2-0 all’intervallo, Tcheuna e Pazzi, e 3-2 finale: in apertura di ripresa Corazza accorcia le distanze, ma ancora Tcheuna riallunga per l’Autocarrozzeria Giudice; nel finale Molinari illude l’Osteria Strabassotti, ma finisce così. Nessuna squadra più a zero punti dopo i successi del Seven & Montebello, 9-4 alla Pizzeria Zadrima, poker di Cremonini e doppiette di Bighinatti e Villani, e della Termoidraulica Sgarzi con un super Falvo che fa cinquina nel 5-3 al Vuoiqueikiwi.

Nel Girone Edilizia Marchetti a punteggio pieno Bar la Coccinella, 14-3 alla Giglio, pokerissimo di Sgargetta e quaterna di Boarini, e Magic Pizza, 9-1 al Bondeno, poker di Kupsi, doppietta di Nutini e timbri di Squarzoni, Bruggemann e Calzavarini. La Baracca di Guendalo si aggiudica il big match contro il Basilico, protagonista Valentino con una doppietta e una traversa da cui nasce il 3-1 con il tap-in di Virgili, di Scanavacca il provvisorio 1-1 a fine primo tempo del Basilico. Il Carni e Sapori centra il 3° successo consecutivo e sale a quota 10 isolandosi al 6° posto: 6-1 al Villaregia, tripletta di Boschiero, a segno anche Vergura, Gozzi e Rossatti. Il Dolce Dormire bissa il successo di settimana scorsa, 6-3 al Cral Petrolchimico, doppiette di Galiè e Cioffi e timbri di Mari Rolfini e Donisi. Pesantissimo 19-0 del Futsal Spic al Ludovico con 6 reti di Cavallaro, 5 di Boccafogli, 3 di Bagnato, 2 di Civolani e 1 a testa per Delfine, Stanzani e Messina.