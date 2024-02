Calcio a 5 Opes. Fonderia Zanetti, Magik Pizza e Infortunistica Carità in serie A

Ad un turno dal termine della fase preliminare, emessi già alcuni verdetti: Baracca di Guendalo, Fonderia Zanetti e Infortunistica Carità si aggiungono al Grill Park tra le qualificate per la Serie A, Koi Sushi in C, Bar Duomo e Casa dei Materassi sperano nell’ultimo posto disponibile per la Serie B, Eroi di Arcadia e Autocarrozzeria Giudice si giocheranno l’accesso alla Serie C nello scontro diretto di stasera. Il Grill Park sconfigge Exera e lo relega in Serie B: 2-0 all’intervallo, Audino e Inglesetti, 1-2 di Panzetta, 3-1 di Spettoli e 2-3 di Pedarzini, da sottolineare due salvataggi sulla riga di Audino e Spettoli, Exera avrebbe meritato il pari. Tutti a segno per la Baracca di Guendalo nel 6-2 alla Termoidraulica Sgarzi: De Marchi, Fato, Virgili, Tassi e Mazzucco, 10° successo in 12 partite e 2° posto consolidato. La Fonderia Zanetti sconfigge, 7-5, il Tabacchi Levigatura Marmi e sale al 3° posto, a brillare sono Letizia, Mordacci e Chili. Infortunistica Carità travolgente contro l’Amedeo Barber Shop: 16-3 con 5 reti di Barani, 3 di Giordano e doppiette di Arenga, Esposito e Baroni. Bene il Bar Duomo, 3-2 all’intervallo e 6-4 finale agli Eroi di Arcadia, tripletta di Torres e reti di Farinella, Poltronieri e Casaluce. Vincendo contro la Casa dei Materassi, il Koi Sushi si sarebbe qualificato per la Serie B: avanti 2-1 con la doppietta di Rossi, cede nel secondo tempo e perde 3-7, match winner Orsi autore di 3 gol e 2 assist. L’Autocarrozzeria Giudice torna al successo dopo 5 ko

di fila, tripletta di Onesti, doppietta di Parisi e rete iniziale di Pazzi nel 6-4 all’Asso di Cuori.

Nel Girone B la Taverna di Guendalo fa bella figura contro la capolista Bar La Coccinella: 2-3 all’intervallo e 5-8 finale, tripletta di Sgargetta e doppietta di Maestri. Dopo il gol a freddo di Holzl per l’Autofficina Lodi, il Basilico va sul 5-1 e chiude 5-3, tripletta di Nigrisoli e doppietta di

Bersanetti. Una doppietta di Alushi nella ripresa, prima su rigore e poi con un eurogol di sinistro

all’incrocio, consente al Magik Pizza di rimontare il Bar Mattino Ostellato, che era andato al riposo sul 4-3, e di accedere alla Serie A. Conserva il 3° posto la New Team che solo nel finale viene a capo, 6-4, dell’ostico Seven & Montebello, a cui non basta la tripletta di Cioffi. Con il successo sul Carni e Sapori, 6-4, la Pizzeria il Botteghino scavalca al 7° posto il Seven & Montebello: sotto 0-2, doppietta di Vergura, Lunghini guida la rimonta con una tripletta. La Tabaccheria del Centro sconfessa la classifica che la vedeva 15 punti sotto rispetto alla Longobarda, vince 6-5 grazie alla tripletta di Albani nel primo tempo e alla doppietta di Coppola e al gol di Chiorboli nella ripresa. La Tabaccheria del Centro scala la classifica e vede l’accesso alla serie C, per la Longobarda sarà Serie B. L’innesto di Fontanesi ha ridato linfa al Sushi Tokyo, un altro poker e anche il Sol de Montalto va ko: 7-3 il finale con Rollo che aveva aperto le danze e Tcheng che le ha chiuse.