Calcio a 5 Opes. Foto Express raggiunto in vetta dal Francolino

Nel Girone Giara Assicurazioni primo tempo pessimo del Foto Express, 0-2 all’intervallo contro il Seven & Montebello, doppietta di Villani, poi 4-2 in 10 minuti con Arenga, Gennari e super doppietta di Giordano, 5-3 di Lanzoni, ma il Seven la pareggia nel finale con Vilardi e Bighinatti. Foto Express raggiunto in vetta dal Francolino che batte, 7-5, l’Osteria Strabassotti con poker di Bianchi, doppietta di Serafini, gol e 2 assist per Bellinati. Dopo il ko della settimana scorsa, il Cd Costruzioni, sebbene in formazione ancora rimaneggiata, sconfigge 4-3 gli Irruentes: 1-0 Irruentes, 2-1 Cd Costruzioni all’intervallo, 3-2 Irruentes ad inizio ripresa, 3-3 di Palmer su assist di Lanciotti e gol della vittoria con l’azione personale di Marchiori. Tiene il passo il Tabacchi Levigatura Marmi, 10-2 nel derby in famiglia con il Vuoiqueikiwi, 6 reti di Colletto. I gemelli Bentivoglio danno spettacolo e l’Autofficina Lodi si sbarazza dell’ostacolo Autocarrozzeria Giudice, finisce 8-6. Exera ritrova il successo con il brivido, ottimo primo tempo, chiuso sul 4-1, poi rimonta della Termoidraulica Sgarzi guidata da Falvo e Pelati fino al 4-5 e 6-4 finale, man of the match Rubini. Nel Girone Edilizia Marchetti goleada del Bar la Coccinella, 14-2 al Bondeno. Giro sulle montagne russe per il Magic Pizza, da 6-0 black out fino al 6-6 contro il Dolce Dormire e doppietta della vittoria di Calzavarini negli ultimi 3 minuti. Futsal Spic che rimane in gara fino al 2-3, poi il Basilico si impone 8-3, poker di Spettoli e tripletta di Nigrisoli. Il colpo lo mette a segno il Carni e Sapori, 6-3 alla Giglio, al 3° ko di fila dopo le 4 vittorie iniziali, tripletta di Boschiero, doppietta di Gozzi, la chiude Fantin. Primo successo in Opes per il Cral Petrolchimico, 7-2 al Ludovico con doppiette di Nardini e Corella.

Nel Girone Banca Mediolanum rimane a punteggio pieno solo Arveda/Pizzeria 1000 Miglia.