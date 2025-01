Calcio a 5 Opes. Francolino e Maracaibo, che show. Pareggio con otto reti a testa

Assembramento in testa nel Girone Giara Assicurazioni, con 7 squadre in 4 punti a una giornata dal termine della fase preliminare e con Fast Car e Tabacchi che in settimana recupereranno anche il confronto diretto, ricordiamo che solo le prime 4 accederanno alla Serie A. In testa rimane il Francolino dopo lo spettacolare 8-8 nel big match contro il Maracaibo, poker di Serafini e doppietta di Bianchi per il Francolino, triplette di Lanzoni e Barani per il Maracaibo. Finisce in parità, 3-3 anche l’altro scontro al vertice tra Irruentes e Tabacchi Levigatura Marmi, Negri risponde con una tripletta alle reti di Pagano, Rhiai e Bernardi degli Irruentes. Il Fast Car balza al 2° posto grazie al 10-6 all’Autocarrozzeria Giudice, 6 gol e 1 assist per Zouaghi, per il Giudice gli ultimi a mollare sono Blefari e Parisi. Al 6° Posto si conferma l’Autofficina Lodi che, trascinata da Romano autore di 4 reti, affossa 10-4 il Seven & Montebello. Exera fa un sol boccone del Vuoiqueikiwi, 9-1, poker di Pedarzini e tripletta di Bergossi. In coda ottima prova della Termoidraulica Sgarzi che, a sorpresa, sconfigge una Pizzeria Zadrima che stava attraversando un ottimo momento e che parte bene con il gol in apertura di Caselli; ma Falvo è inarrestabile, ne fa 4 e serve l’assist del 2-1 a Pelati, la chiude Parrinello con il gol del 6-3.

Nel Girone Edilizia Marchetti vincono tutte con punteggi ampi: 13-3 del Magic Pizza al Villaregia con quaterna di Calzavarini e tripletta di Nutini, il Bar la Coccinella, 10-2 al Futsal Spic con poker di Sgargetta, la Giglio, 9-3 al Cral Petrolchimico con tripletta di Schwoch e il Basilico, 11-0 al Ludovico con quaterne di Nigrisoli e Di Benedetto. Rafforza il 7° posto il Sant’z la Barberia, 11-3 al Bondeno con pokerissimo di Algieri.