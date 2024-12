Calcio a 5 Opes. Fratelli Arveda a punteggio pieno. Ristorantino Sidun a meno due

Nel Girone Banca Mediolanum prosegue la marcia a punteggio pieno del F.lli Arveda Manutenzione Impianti/Pizzeria 1000 Miglia, superato anche l’ostacolo Bar Duomo, 6-2 con doppiette di Chili e Finotti e reti di Bono e Mirrione. A -2 Grill Park, 7-0 alla Siever, e Ristorantino Sidun, 5-3 alla Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna nel big match di settimana: doppietta di Caputo e reti di Cannizzaro, Di Ghionno e Morina; la Lyb si era portata sull’1-0 e 2- con la doppietta di Menichelli, poi 3-4 di Coni su assist di Nardin. Tiene il passo il Sol de Montalto, 8-3 alla Simel, tripletta di Lefons, doppiette di Bosi e Marchiori, gol e assist per Biondi, tripletta di Albani per la Simel. Si conferma al 5° posto, il Kafè Bacchelli, sofferto 5-3 al Panificio Porta Romana con le reti di Favret, Rosini, Leanza, Placido e Saletti. Dopo aver totalizzato 1 punto nelle ultime 3 gare, il Bello Immobiliare riprende la corsa e risale al 7° posto, a -1 dalla Lyb: 16-3 al malcapitato Laudano e Misture, con pokerissimo di Nutini, quaterna di Frighi, tripletta di Boarini e 2 gol e 1 assist in 5’ per Cobianchi. Inizio shock degli Asini Bradi che dopo 3’ sono sotto 0-2, poi 0-3 e 1-4, da qui inizia la rimonta, che si completa sul 6-6 e 7-7, ma la rete allo scadere di Dal Broi sancisce la vittoria del Ferrutensile che con questi 3 punti sale a 10 contro i 9 degli Asini Bradi. Per il Ferrutensile le due reti iniziali sono di Cabassa, poi segnano: Potenza, doppietta di capitan Franchini, Friani, Bortolin su assist di Potenza ed infine Dal Broi che raccoglie un cross dalla destra dell’imprendibile Bortolin. Per gli Asini Bradi doppiette di Virgili e Zullo e reti di Guidetti, Contestabile e Cavicchi su rigore. Il tiro libero a 4’ dal termine di Spostato sancisce il 5-4 dello Sporting San Pietro in Casale al Sushi Tokyo.