Calcio a 5 opes. Lucrezia Borgia già in semifinale, Fonderia Zanetti ok di misura

Nei playoff scudetto in virtù del 7-2 alla Baracca di Guendalo, l’Hotel Lucrezia Borgia è già in semifinale, doppiette di Nutini e Kupsi e timbri di Madhkour, Alushi e Hincu. La Fonderia Zanetti (nella foto) chiude la prima frazione sull’1-0 grazie a capitan Nicastro. La ripresa è scoppiettante: break del Bar La Coccinella che segna con Rossi, Boarini e Dell’Isola e si porta sul 3-1; la Fonderia Zanetti risponde con Callegari e Nicastro e rimette a posto le cose. Autentico miracolo di Yeudi sul tiro a

botta sicura di Boarini e a seguire tripla occasione sempre per il Bar La Coccinella; ma a passare è la Fonderia Zanetti: ancora Nicastro, su assist di Bartoletti, insacca il piattone del 4-3. Dall’altra parte del Tabellone si affrontavano le due finaliste degli ultimi 2 campionati. Sidun che la sblocca

con Ramadan dopo appena 90 secondi. Il Grill Park risponde con la

stoccata di Arveda e con l’assist di esterno di Sisti per Poltronieri sul secondo palo per il 2-1 prima

dell’intervallo. Nella ripresa non poteva mancare il timbro di Spettoli. Il Sidun non molla ed è Morina a firmare il 2-3, e sul suono della sirena ecco il comodo 4-2. Avis che in 10’ si porta sul 4-0 con le doppiette di Sorgente e Crocco. Di Maso prova a scuotere la New Team, ma ancora Sorgente fa 5-1. Nella ripresa la New Team prende le misure e rimonta fino al 5-5 di Nava. Ancora Schwoch con un bolide sotto la traversa firma il sorpasso, ma proprio allo scadere Crocco realizza il 6-6 finale.