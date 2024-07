Calcio a 5 Opes. Pari tra New Team e Strabassotti. Poker Grill Park alla Baracca di Guendalo

Nel 3° turno del girone A la partita si mette bene per la New Team, 2-0 e 5-2, poi l’Osteria Strabassotti si riavvicina sul 4-5 e sul 6-7 e alla fine fine la pareggia 8-8. Tripletta nel primo tempo di Gamberini, doppiette dei fratelli Di Maso e rete dell’illusorio 8-6 di Ferrari per la New Team; tripletta di Pavan, doppietta di Ziosi, provvisorio 2-2 di Rosini e doppietta finale del pareggio dell’ex Cardi per l’Osteria Strabassotti. Perentorio 8-2 del Bar Nives agli Eroi di Arcadia: tripletta di Tcheuna, doppietta di Hincu e reti di Smajli, Cavina e Poltronieri; doppietta di Pasquini per gli Eroi di Arcadia. Il Grill Park vince 4-2 contro la Baracca di Guendalo e chiude a punteggio pieno il Girone B. Baracca di Guendalo che con la doppietta di Conti si porta sull’1-0 e sul 2-1 ad inizio ripresa, il Grill Park risponde con Mantovani nel primo tempo e con Culi al 7’ della ripresa, poi viene espulso per doppia ammonizione proprio Conti e il Grill Park segna il 3-2 sfruttando la superiorità numerica con la rasoiata di Mantovani. Nel finale ancora Culi mette in cassaforte il risultato completando anche lui la sua personale doppietta. Il Carni e Sapori fa sudare il Futsal S.p.i.c. prima di cedere, finisce 4-0.

Nel Girone C 10-4 dell’Hotel Lucrezia Borgia alla Pizzeria Ducale, con poker di Salliu, doppietta di Kupsi e timbri di Sinjari, Fatnassi, Armanino e Hincu; per la Pizzeria Ducale gol in apertura di Artioli, poi Russo su rigore e Fiorini con un bel diagonale e con una punizione magistrale nel sette. Il Francolino vince 8-4 e si piazza al 2° posto: tripletta di Bertoncelli, doppietta di Bianchi e reti di Schiavina, Marchetti e Serafini; doppiette di Ilnytskyy e Tropets per la Dinamo.

Miglior squadra di questa prima fase è il Tabacchi Levigatura Marmi che con il 9-1 al C’era una

volta chiude con 9 punti e +23 di differenza reti in testa al Girone D, poker di Zullo, doppietta di Squarzoni e reti di Contestabile, Rizzato e Cara. La Longobarda sgambetta il Ristorantino Sidun: 2-0 all’intervallo, poi 5-0, poi doppietta di Cannizzaro che porta il Sidun sul 2-5 trasformando 2 tiri liberi e fallendone un terzo, poi espulsione proprio di Cannizzaro per una brutta entrata da dietro e la Longobarda chiude sul 6-2. Doppietta di Colletto e reti di D. Iossa, Vilardi, S. Iossa e Martorelli. Il Sol de Montalto sgambetta il Borgopianura e ne mette a rischio la vittoria della Coppa Giara Assicurazioni. Il Borgopianura incanala bene il match, 3-0 e poi 4-1, ma subisce il ritorno del Sol de Montalto che pareggia sul 4-4. Nel finale espulso il portiere del Borgopianura per doppia ammonizione e dalla punizione che ne segue, arriva il gol vittoria di Chiorboli. Il Take Away Portomaggiore la spunta 6-4 sull’Amedeo Barber Shop, doppiette di S. Rizzo e R. Rizzo, poi Villani e Patroncini. Colpo dell’Asso di Cuori, 6-3 all’Autocarrozzeria Giudice, con tripletta di Guidetti, doppietta di Gruppioni e gol di Iavarone. La Siever 3.0 travolge l’Hangar, 13-2: 6 reti per Beltrami, 4 per Bellotti e doppietta di Bruschi; di Alberghini e Tanese i timbri dell’Hangar.