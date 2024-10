Calcio a 5 Opes. Settembre Opes, la finale tra Bar La Coccinella e Fast Car

La finale del torneo Settembre Opes sarà Bar la Coccinella-Fast Car. Pronti via e il Bar la Coccinella si porta sul 2-0, doppietta di Sgargetta: deviazione fortunosa su tiro di Maestri e rigore procurato e trasformato. Pronta risposta del Magic Pizza con un diagonale di Mariani; ma prima

dell’intervallo il Bar la Coccinella si porta nuovamente sul +2 con Bosi, pescato liberissimo in area ancora da Sgargetta. La ripresa si apre con il 2-3 su rigore di Calzavarini per il Magic Pizza. Ci pensa Boarini con un irresistibile coast to coast di 25 metri a eludere tre avversari, scartare anche il portiere e depositare in porta il 4-2. Il Magic Pizza rimane in scia con la punizione, tutt’altro che irresistibile di Placido, 3-4. Il Magic Pizza gioca la carta Placido portiere di movimento, imbucata di Calzavarini sulla corsa di Venturoli, stop a seguire e tiro di prima intenzione, 4-4 di pregevolissima fattura.

Quando i calci di rigore sembrano già scritti, ingenua pressione fallosa a metà campo su Bosi che oltretutto è girato di spalle, punizione sacrosanta e conseguente tiro libero: Maestri tira rasoterra e centrale ma la palla passa in mezzo alle gambe di Cavallari, il Bar la Coccinella vince 5-4. Solo negli ultimi 10’ il Fast Car si scrolla di dosso l’appiccicosa LYB/Fondazione dalla Terra alla Luna: finisce 8-3. Per le posizioni dal 5° all’8° posto, nella sfida in famiglia contro l’Osteria Strabassotti, il Kafè Bacchelli la spunta 3-2.