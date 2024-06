Calcio a 5 Opes. Sidun-Bar Nives sarà la finale scudetto

La finale scudetto 2023/24 sarà Ristorantino Sidun-Bar Nives. Il Ristorantino Sidun, forte del +5 dell’andata, gestisce il match di ritorno contro la Fonderia Zanetti, ancora priva, così come in gara 1, di Rodriguez.

Vantaggio Sidun con Lecce, poi doppietta di Letizia per il 2-1 Fonderia Zanetti all’intervallo, pareggio di Cannizzaro in apertura di ripresa; Nicastro e ancora Letizia portano sul 4-2 la Fonderia Zanetti, Fichera fissa il risultato sul 3-4. Sidun alla 3° finale consecutiva. Si decide al fotofinish il ritorno tra Bar Nives e New Team.

Parte forte la New Team con la doppietta di capitan Gamberini, ma il Bar Nives non si scompone e va al riposo sul 2-2 con Nutini e Kupsi.

Nella ripresa ancora New Team avanti con Celeghini, ma Bar Nives che risponde con la spettacolare rovesciata di Madhkour.

Il Bar Nives deve vincere e continua l’assedio, il gol si materializza in maniera fortunosa: tiro cross biascicato di Nutini e sulla pressione dell’accorrente Alushi, due difensori della New Team si ostacolano e Celeghini finisce per colpirla di stinco infilando la propria porta, il Bar Nives vince 4-3 e raggiuge in finale il Sidun.

Nei playoff di Serie A in finale ci vanno Tabacchi Levigatura Marmi e Basilico. Il ritorno tra TLM e Foto Express finisce in parità, a discriminare è il +1 di gara 1. Andata terminata 6-5, ritorno

5-5.

Foto Express che dopo essere andato sotto 2 volte nel primo tempo per le reti di Contestabile e Cara, ed essere andato al riposo sul 2-2 grazie alla doppietta di Giordano, tenta l’allungo portandosi sul +2 per ben due volte, sul 4-2 e sul 5-3 con la doppietta di Gennari e ancora con Giordano.

Ma il Tabacchi è tenuto in partita dal portiere Tesliuk e, dopo aver accorciato le distanze una prima volta con Pirani, è salvato dal solito bomber Negri che, come all’andata, firma una doppietta nel finale che vale la qualificazione per i suoi. Il Basilico gestisce il vantaggio di 3 gol accumulato in gara 1, terminata 6-3, affidandosi ad un super Ghesini che para tutto il parabile.

Autocarrozzeria 4 Torri che va in vantaggio già dopo poco con Zullo, ma che poi non sfonda, pareggia Nigrisoli ed è poi Mantovani con un destro di prima intenzione dai 10 metri a portare avanti il Basilico.

L’Autocarrozzeria 4 Torri, però, non molla e ci pensa capitan Salliu a centrare il sette per il 2-2 e nel finale Sinjari è il più lesto a ribadire in rete di testa dopo l’ennesima respinta di Ghesini. La 4 Torri vince 3-2, ma in finale ci va il Basilico.