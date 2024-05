Calcio a 5 Opes: Sidun elimina il Grill Park. In semifinale troverà la Fonderia Zanetti

Nei Play Off scudetto accade l’impensabile, i campioni in carica e anche recenti vincitori della Winter Cup (sempre contro il Ristorantino Sidun) vengono eliminati già nei quarti di finale: il Sidun impatta il -2 dell’andata vincendo 3-1 con le reti di Ramadan, Valentino e Cannizzaro, e poi vince ai rigori: protagonista assoluto il portiere Pispero, che nei tempi regolamentari para

tutto il parabile e respinge il rigore di Audino. La Fonderia Zanetti raggiunge il Sidun in semifinale grazie al 2-1 al Bar La Coccinella: Nicastro e Callegari rispondono a Sgargetta. La 4° semifinalista è la New Team che affronterà il Bar Nives: dopo il 2-2 all’intervallo, la ripresa è gestita benissimo dalla New Team, che non corre nessun pericolo e segna 4 volte, finisce 6-2 a segno: Schwoch e Gamberini, poi doppiette di Santucci e Di Maso.

Nei Play Off di Serie A troppo il -6 da recuperare per un’Exera che ci prova portandosi sul 3-1 e sul 5-2 e sul 6-3 con le doppiette di Pedarzini e Panzetta e i centri di Bassi e Rubini, ma il Foto Express rimane sempre in scia: la tripletta di Giordano e il gol di Gennari garantisco uno svantaggio minimo, finisce 6-4 Exera, passa il turno il Foto Express che affronterà il Tabacchi Levigatura Marmi. Dall’altra parte del Tabellone, l’Autocarrozzeria 4 Torri domina contro la Longobarda, dopo il 5-5 dell’andata, 9-5 con triplette di Zullo e Cara e timbri nella ripresa di Rusu, Dybeli e Sinjari.

L’Hurly Burly si guadagna la semifinale contro la 4 Torri, decisiva la doppietta nel finale di gara 1 di Spettoli che era valsa il 4-3. Nel match di ritorno finisce 3-3.