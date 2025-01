Calcio a 5 Opes. Ultime gare di fase preliminare. La situazione girone per girone

Domani riprende il campionato Opes di calcio a 5. A 4 giornate dal termine della fase preliminare analizziamo la situazione nei 3 raggruppamenti. Ricordiamo che, in base al piazzamento in classifica, al termine della fase preliminare le squadre verranno suddivise in 3 categorie: Serie A, B e C e che le squadre proseguiranno nella seconda fase con i punti accumulati nella prima.

Nel Girone Giara Assicurazioni con Tabacchi Levigatura Marmi, Foto Express e Francolino leggermente avvantaggiate sul resto del gruppo in proiezione qualificazione per la Serie A, ha perso terreno il Fast Car/Cd Costruzioni che ha collezionato 1 solo punto nelle ultime 2 uscite permettendo ad Autofficina Lodi e soprattutto Irruentes di tornare in corsa per il 4° posto. Poche le speranze per Exera e Autocarrozzeria Giudice che devono ancora osservare il turno di riposo e che finiranno con tutta probabilità in Serie B. In coda deludente finora il cammino dell’Osteria Strabassotti, in risalita le quotazioni della Pizzeria Zadrima anche alla luce degli ultimi nuovi innesti; Vuoiqueikiwi, Seven & Montebello e Termoidraulica Sgarzi occupano le ultime 3 piazze.

Il Girone Edilizia Marchetti è dominato da Bar la Coccinella e Magic Pizza che sono a punteggio pieno, praticamente certa della qualificazione ala Serie A anche la Baracca di Guendalo, per il 4° posto rimangono in lizza Basilico, Carni e Sapori e Giglio con il Basilico a quota 18 punti, che deve ancora affrontare il Bar la Coccinella ma anche il Sant’z la Barberia e il fanalino di coda Ludovico, il Carni e Sapori che di punti ne ha 16 che dopo la sfida impegnativa contro la Baracca di Guendalo avrà gli impegni agevoli contro Cral Petrolchimico e Ludovico, ed infine la Giglio che non avrà scontri al vertice ma dovrà affronatre Casa dei Materassi, Cral Petrolchimico e Bondeno che sono in lotta per un buon piazzamento in vista della Serie B.

Nel Girone Banca Mediolanum con 18 partecipanti e 9 giornate disputate siamo a metà percorso e saranno 6 le squadre a qualicarsi per la Serie A, 6 in B e 6 in C. In vetta troviamo la Pizzeria 1000 Miglia/Fratelli Arveda Manutenzione Impianti che è a punteggio pieno, seguono 2 punti sotto Ristorantino Sidun e Grill Park Ferrara, queste 3 formazioni sono certe dell’approdo in Serie A e il piazzamento sarà deciso dai tre scontri diretti che si devono ancora disputare. A seguire dai 19 punti del Sol de Montalto ai 18 della Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna e del Kafè Bacchelli ai 17 del Bello Immobiliare e mettiamoci anche il Bar Duomo che è a quota 15, abbiamo cinque squadre per i rimanenti 3 posti. Le 2 formazioni che non ce la faranno, approderanno alla Serie B insieme a Termogas/Parrucchiera Nerty, Asini Bradi, Sporting San Pietro in Casale e Ferrutensile. Staccate di 4 punti e chiamate alla rimonta se non vorranno essere relegate in Serie C, troviamo a quota 6 punti: Panificio Porta Romana, Emilfill e Sushi Tokyo, poi a 4 Laudano e Misture e a 3 Siever e Simel.