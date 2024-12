Calcio a 5. Otto risultati utili di fila per l’Atletico Fucecchio. La Vigor Fucecchio lotta, ma si arrende al gol dell’ex

Continua la marcia trionfale nel campionato di Serie C1 dell’Atletico Fucecchio, che battendo di misura La 10 Soccer di Livorno ha centrato l’ottavo risultato utile di fila. Un successo tutt’altro che semplice, però, nonostante l’immediato vantaggio con una botta al volo di bomber Frediani su angolo di Zito. I labronici, micidiali in contropiede volano infatti sul 2-5, prima che i biancorossi inizino la propria rimonta terminata con il tiro libero decisivo quasi allo scadere di Montalbano per il definitivo 6-5. Di Cripezzi, Lorenzo Magini con una doppietta e ancora Frediani gli altri gol dei ‘colchoneros’. L’Atletico aggancia così al quarto posto a quota 21 Remole e Alberino, in piena zona play-off. Spareggi per la promozione lontani ora cinque lunghezze per la Vigor Fucecchio, che nonostante una prova gagliarda e generosa esce sconfitta per 3-2 dal campo della capolista Cus Pisa. Pur con tante assenze, compresa quella di mister Poli per un’indisposizione dell’ultimo minuto, i biancazzurri raggiungono il pari a due minuti dalla fine grazie alla rimonta firmata da Catania e Moscatelli, salvo poi soccombere proprio allo scadere per mano dell’ex Camero. Intanto in questa finestra di mercato invernale ha lasciato la Vigor Patetta, mentre è rientrato anticipatamente dal prestito allo Scintilla di Pisa il portiere Faiella. Chiudiamo con il girone C di Serie C2, dove il Limite e Capraia ha ceduto 8-3 in casa al Pontassieve: Massara, Murdocca e Calugi i marcatori giallorossi. Il Limite resta quartultimo con 6 punti.