Calcio a 5: partenza col piede giusto. Il Futsal Massa di C2 batte il Family Service. Ora trasferta all’Elba

FUTSAL MASSA

2

FAMILY SERVICE MC5

1

FUTSAL MASSA: Vannucci, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Giovannetti, Baracca, Mussi Gio., Ammannati, Puglione. All. Aliboni.

FAMILY SERVICE MC5: Turci, Salmaso, Preci, Gennai, Ferrari, Vizzoni, Rosata, Pucci, Paolicchi, Tonelli, Polloni. All. Roggio.

Marcatori: Ammannati (M), Baracca (M), autogol (F).

MASSA – Il Futsal Massa inizia col piede giusto il campionato regionale di serie C2 superando di misura in casa il Family Service, nuova realtà del futsal toscano che ha preso il posto del Massarosa. I ragazzi di Aliboni sono stati messi alla prova da un avversario che avevano già affrontato in amichevole nel pre-campionato incontrando diverse difficoltà. Nel primo tempo gli ospiti in effetti hanno ribadito la propria pericolosità colpendo anche un palo ma nel finale è arrivato l’uno-due micidiale inferto dal Massa coi gol di Alberto Ammannati (nella foto) e Baracca. Nella ripresa anche Massa ha colpito un legno. In un match caratterizzato dalle grandi parate dei portieri è risaltata alla lunga la maggior organizzazione degli apuani. Solo nel finale i lucchesi sono riusciti ad accorciare le distanze grazie a un’autorete. Ora arriva la trasferta logisticamente più complicata per il Futsal Massa, sabato all’isola d’Elba.

Gian.Bond.