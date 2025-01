Calcio a 5 Russi ko col Buldog. Interrotta la striscia di successi

Si ferma a otto, la serie di vittorie consecutive del Russi calcio a 5, caduto in casa 3-4 per mano dei Buldog Lucrezia: una sconfitta inattesa alla ripresa del campionato dopo la sosta e nell’ultima di andata. Primo tempo chiuso 2-1 per gli ospiti ma Michelacci pareggia a inizio ripresa, Chiappori riporta i suoi avanti e nuovo pari di Spadoni ma a poco più di 2’ dal termine è Napoletano a regalare ai suoi il gol vittoria. I Falchetti, che sabato riposeranno, restano secondi e con largo margine proprio sui marchigiani ma ora sono a -4 dalla capolista Real Fabrica. Risultati serie A2, girone B (11ª giornata): Grosseto-Audax 4-2, Potenza Picena-Grifoni 1-4, Pontedera-New Real Rieti 1-5, Russi-Buldog Lucrezia 3-4, Real Fabrica-Prato 7-1. Riposa: Imolese.

Classifica: Real Fabrica 28; Russi 24; Buldog Lucrezia 19; Prato 18; Grosseto 15; New Real Rieti 13; Grifoni 12; Imolese 11; Potenza Picena 10; Pontedera 7; Audax 4.

u.b.