Calcio a 5. Secondo atto del derby fucecchiese

A Fucecchio sarà ancora derby in Serie C1. Dopo quello di coppa dello scorso 13 settembre, infatti, stasera alle 22.15 va in scena il primo atto di campionato. Così come 77 giorni fa, quando si impose 2-0 la Vigor, sarà l’Atletico a giocare in casa. Freschi di qualificazione alle final-four di Coppa Toscana, i biancorossi di coach Perretta sono in serie positiva da 5 partite (3 vittorie e 2 pareggi) in cui per altro hanno affrontato tre delle prime quattro in classifica. Tuttavia Frediani e compagni hanno 4 punti di ritardo dalla Vigor, che da quota 16 vede la zona play-off a portata di mano. Anche la squadra di Poli sta attraversando un ottimo momento come testimoniano i 5 successi e un pari nelle ultime 7 uscite. Insomma, lo spettacolo non dovrebbe mancare. Scendendo in C2, invece, il Limite e Capraia sarà impegnato sempre stasera (21.30) al Pala Borsieri di Firenze contro il Centro Storico Lebowski. Una sfida sulla carta proibitiva per il team di coach Gargelli, terzultimo a quota 3, vista la seconda posizione in graduatoria dei grigioneri locali con 13 punti.