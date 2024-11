Calcio a 5 Senza Casali ma con Giorgetti, Maffei e Sidoni. La Ricel riparte per confermarsi al top. Tre eccellenti ritorni

La squadra femminile di calcetto della Ricel è ancora affamata di successi. Le giallonere la scorsa stagione hanno messo in bacheca il quarto titolo regionale consecutivo e la Coppa di Lega per un’accoppiata mai riuscita a nessuno. La vittoria del Torneo Città di Cascina, aperto a tutte le categorie, ha completato un triplete da incorniciare. La compagine dei presidenti Simone Munari e Matteo Salsi, proprietari della Ricel, si presenta ai nastri di partenza di un campionato privo di un paio di team che, negli anni passati, hanno provato invano a contrastarne la leadership. Si tratta del Forcoli e del San Frediano a Settimo che si è fuso col Cascina candidandosi come prima antagonista. Agli ordini del tecnico Fabrizio Nista (nella foto), alla sua 18ª stagione, risponde una rosa di altissimo livello pur registrando l’uscita di capitan Casali, accasatasi dopo 7 anni ad Altopascio, e di altre atlete di passaggio nell’ultimo anno. Sono confermate Francesca Nardi, Alice Orsini, Carlotta Chiorazzo, Camilla Rizzato, Megan Barth, Gabriella Berti e Sharon Baldini. Benedetta Sidoni e Ginevra Maffei sono recuperate dopo aver saltato l’anno passato per infortunio e ritorna la bomber Alessandra Giorgetti. "Sarà un campionato incerto – anticipa Nista –. Con i tre rientri disponiamo di una rosa di grande qualità, solida in ogni reparto. Puntiamo a confermarci ma lo dirà solo il campo".