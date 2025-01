Calcio a 5: serie c2. Futsal Massa battuto dalla Polisportiva Slac. E’ ancora al comando ma con altre due squadre

POLISPORTIVA SLAC 7 FUTSAL MASSA 2

POLISPORTIVA SLAC CASCINA: Massari, Pecchia, Amanati, Ferrarin, Maraia, Randazzo, Borsacchi, Garcea, Busco, Taglioli, Leggio, Savà. All. Cossu/Maraia.

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vannucci, Gazzoli, Vignali, Ammannati, Baracca, Giovannetti, Pintore, Barotti, Menchini, Mussi Ga., Puglione. All. Aliboni.

Arbitro: Pungelli di Firenze.

Marcatori: Randazzo 3 (S), Borsacchi 2 (S), Leggio (S), Busco (S); Ammannati (M), Mussi Ga. (M).

CASCINA – Giornata nera per il Futsal Massa che è uscito nettamente sconfitto dalla trasferta pisana nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie C2 di calcio a 5. I ragazzi del coach Giacomo Aliboni sono stati severamente battuti dalla temibile Polisportiva Slac che il venerdì precedente aveva già battuto l’altra capolista Five To Five. Nonostante la battuta d’arresto, i massesi rimangono primi, visto il concomitante stop proprio del Five To Five, battuto anche dalla Toringhese. In testa alla classifica si è creata adesso un’ammucchiata perché a quota 25 è salito anche un terzo incomodo, la Polisportiva Quattrostrade. Un punto sotto gravita il Family Service MC5 a ravvivare ulteriormente una lotta per il titolo che sembra allargatasi a quattro squadre.

Gian. Bond.