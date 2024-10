Calcio a 5 serie a2. Il Russi cerca in casa i primi punti

Debutto casalingo per il Russi nel campionato di serie A2 di futsal. Dopo la sconfitta al debutto in casa dell’attuale capolista Real Fabrica, i Falchetti di Bottacini (foto) provano a muovere la classifica contro il Potenza Picena, oggi (ore 17,30) al PalaValli. I marchigiani hanno 0 punti in classifica come i ravennati (che però hanno riposato alla prima giornata) ma hanno visto interrotta la loro gara di sabato contro il Buldog Lucrezia per il parquet troppo scivoloso e devono recuperarla partendo dal vantaggio di 1-0, acquisito al momento della sospensione. Al primo turno il Potenza Picena si è arreso 1-0 in casa del Prato. Partita non semplice, dunque, per gli arancioneri, ma fondamentale fare punti per lasciare l’ultimo posto in classifica. Nel frattempo, la squadra ravennate si è ben comportata nella Coppa Divisione, giocata in settimana e riservata agli Under23: al PalaValli il Russi ha battuto 6-1 l’Italservice Pesaro. Programma serie A2, girone B (3ª giornata): Audax-New Real Rieti (ore 15); Buldog Lucrezia-Grosseto (ore 15,30); Prato-Pontedera (ore 16); Grifoni-Imolese e Russi-Potenza Picena (ore 17,30). Riposa: Real Fabrica. Classifica: Real Fabrica, Prato 6; Imolese 4; Audax, Grosseto, Pontedera 3; New Real Rieti 1; Russi, Potenza Picena, Grifoni, Buldog Lucrezia 0.