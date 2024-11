Calcio a 5 serie B - Oggi lo scontro (ore 15,30) a Borgo San Lorenzo. Mattagnanese punta la Real Casalgrandese

Ottimo momento della Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che negli ultimi due turni ha prima vinto il derby col Prato per 1-0, poi ottenuto una eccellente affermazione in trasferta per 5-2 sul campo del Versilia. Due successi importanti per risalire la classifica e contro avversari di valore, in attesa del test odierno per capire il reale potenziale della formazione mugellana che si presenta all’appuntamento con i migliori giocatori a disposizione.

Oggi la Mattagnanese ospita la Real Casalgrandese, si giocherà alle 15,30 al palazzetto Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo, con ingresso libero al pubblico. Un appuntamento di rilevanza per la formazione allenata da Emanuele Begliomini che vuole migliorare la posizione di classifica in una graduatoria molto corta con grande equilibrio di valori in campo. Questa la classifica attuale dopo la sesta giornata: Villafontana 13 punti, Boca Livorno e Versilia 12, Martiri 11, Futsal Prato 10, Mattagnanese e Torrita 9, Bagnolo 8, Casalgrandese 7, Arpi Nova 6, Balca Poggese e Sangiovannese 3.

Da ricordare la splendida vittoria esterna della Mattagnanese per 5-2 sul campo dell’ex capolista Versilia. E’ stata la più bella gara stagionale disputata dai mugellani guidati dal presidente Tommaso Quartani e da un valido staff direttivo e tecnico. "Al palasport del Versilia - afferma Quartani - il primo tempo ha visto la squadra un pò contratta, ma comunque sempre presente sul campo, col risultato di 2-1 per i locali. Poi è seguita una ripresa di grande forza e capacità tecniche dei nostri ragazzi e dell’allenatore, che hanno ribaltato abbondantemente il risultato già nei primi 10’ di gioco. E’ stata una vittoria di squadra, iniziata dalle manovre del mister e coronata da una bella prestazione di tutti i singoli giocatori, che partita dopo partita mostrano sempre più affiatamento tra loro. Un 5-2 finale che ci riempie di gioia e meritatissimo per lo splendido secondo tempo. Avanti così, ma subito testa all’impegno odierno casalingo, che ci vedrà opposti alla Real Casalgrandese. Invito tutti i nostri sostenitori a essere presenti con ingresso gratuito al palasport Gaddo Cipriani di Borgo".

Francesco Querusti