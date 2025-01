Calcio a 5 serie b. Mattagnanese, che derby. Arriva la Sangiovannese

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B la capolista Mattagnanese ospita oggi alle 15 la Sangiovannese. Un derby toscano interessante ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Si gioca al palazzetto Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo, con ingresso libero. Nell’ultimo turno i mugellani avevano vinto in trasferta per 5-4 contro Arpi Nova Campi Bisenzio e sono ora da soli in testa alla classifica. La Mattagnanese ha centrato la sesta vittoria consecutiva dimostrandosi squadra eccellente e con ottime individualità. Su tutti lo spagnolo Gomez Bujan Noel, il sempre affidabile Nardi, la sicurezza di Mangione, la classe di capitan De Gennaro e la retroguardia.

La Mattagnanese allenata da Begliomini ha chiuso il 2024 nel migliore dei modi e ora ha sogni di gloria trovandosi al vertice della classifica, ma il campionato è molto equilibrato e non sono ammesse distrazioni, ogni partita va affrontata con la massima concentrazione.

Classifica del girone C: Mattagnanese Bsl 21 punti, X Martiri 20, Boca Livorno 18, Pol. Villafontana 18, Italgronda Prato 17, Versilia 15, Bagnolo 12, Balca Poggese 12, Arpi Nova Campi Bisenzio 12, Futsal Torrita 12, Real Casalgrandese 12, Futsal Sangiovannese 3.

F. Que.