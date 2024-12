Calcio a 5 serie B. Mattagnanese show. Che vittoria nel derby

La Mattagnanese di Borgo San Lorenzo superstar. I mugellani vincono in trasferta per 5-4 il derby con Arpi Nova Campi Bisenzio e sono ora da soli in testa alla classifica. La Mattagnanese ha centrato la sesta vittoria consecutiva dimostrandosi squadra eccellente e con ottime individualità. Al palasport di Campi è stata una battaglia sportiva, bella ed emozionante. Il protagonista della gara è stato lo spagnolo della Mattagnanese Gomez Bujan Noel, a segno con una tripletta, insieme a Nardi che ha realizzato un gol straordinario, quasi pittorico nella sua esecuzione, portando il punteggio sul 4-2. Preziosa la presenza illuminante di Mangione. L’Arpi Nova però non si arrende, gioca la carta del portiere di movimento e riesce ad accorciare le distanze. Gli animi si scaldano e sale alta la tensione, ma è ancora la Mattagnanese a colpire, stavolta con capitan De Gennaro, il condottiero, per il 5-3. Sembra tutto finito ma il club di Campi reagisce ancora: segna il quarto gol e sfiora il pareggio. È un assedio finale, ma la Mattagnanese resiste, solida come una fortezza inespugnabile.

"Chiudiamo l’anno nel migliore dei modi - afferma il patron dei borghigiani, Sandro Quartani - con una vittoria sofferta ma meritata, che ci conferma al vertice della classifica. Una partita difficile, epica, vinta grazie alla forza del gruppo. Ora è il momento di festeggiare, riposare e ricaricare le pile per il finale di stagione, che si prospetta avvincente e con grande equilibrio di valori. Auguriamo ai nostri tifosi Buone feste da primi della classe. Ci rivedremo nel nuovo anno per scrivere altre pagine di questa fantastica stagione. Ringrazio tutto lo staff, i giocatori e i nostri sostenitori".

Classifica serie B girone C: Mattagnanese Bsl 21 punti, X Martiri 20, Boca Livorno 18, Pol. Villafontana 18, Italgronda Prato 17, Versilia 15, Bagnolo 12, Balca Poggese 12, Arpi Nova Campi Bisenzio 12, Futsal Torrita 12, Real Casalgrandese 12, Futsal Sangiovannese 3. Prossimo turno di campionato sabato 11 gennaio ore 15,30 al palazzetto di Borgo San Lorenzo con sfida Mattagnanese-Sangiovannese.

Francesco Querusti