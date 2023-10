Calcio a 5 Serie B. Emozioni, gol e tanti applausi. Mattagnanese-Prato show: 3-3

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B girone C finisce in parità 3-3 l’atteso derby tra Mattagnanese e Futsal Prato. Bella partita al palazzetto dello sport ‘Gaddo Cipriani’ di Borgo San Lorenzo, giocata davanti a un numeroso e coreografico pubblico presente sugli spalti. Brillante primo tempo della formazione mugellana che ha terminato meritatamente in vantaggio col risultato di 1-0. La Mattagnanese ha sprecato diverse palle gol e la sirena di fine tempo ha sfortunatamente negato al pallone del raddoppio di varcare la linea di porta prima del fischio finale.

Nella ripresa la Mattagnanese continua a spingere, pur soffrendo gli attacchi dei quotati avversari pratesi, e allunga il parziale fino al 3-0 con doppietta di Nardi e gol di Gravina. Nonostante alcune assenze importanti i mugellani dimostrano la forza e il valore della squadra. Ma il Futsal Prato è una formazione che non molla mai e nel finale ha centrato un incredibile pareggio. A 5 minuti dal termine è entrato in funzione un magistrale portiere di movimento del Prato che, sfruttando anche un calo fisiologico dei locali, ha fissato il punteggio sul 3-3. Sono stati minuti finali che hanno sorpreso con questa mossa tattica la Mattagnanese che ha subito 3 gol in 5 minuti. Una partita spettacolare e appassionante che si chiude così in parità. Per la Mattagnanese è il secondo pareggio in due gare giocate.

F. Que.