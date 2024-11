Calcio a 5 serie B - Oggi a Borgo San Lorenzo la gara più bella. Grinta Mattagnanese. Che sfida con il Prato

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B si gioca oggi a Borgo San Lorenzo la partita più attesa dell’anno. Al PalaCipriani (ore 15,30) è in programma il derby toscano fra Mattagnanese e Prato, due società di valore e tradizione divise da una sana rivalità sportiva. La squadra mugellana si presenta in campo, agli ordini dell’allenatore Emanuele Begliomini, senza il portiere titolare Buti e fra i pali giocherà Gherardi che saprà sostituirlo nel migliore dei modi. Punti di forza della Mattagnanese saranno lo spagnolo Gomez, ruolo laterale offensivo e il capitano De Gennaro, insieme a una rosa di giocatori di sicura affidabilità. "Invito i nostri sostenitori - dichiara il presidente della Mattagnanese, Tommaso Quartani - a venire numerosi al PalaCipriani a sostenere la squadra e i colori rossoverdi. Sarà sicuramente un grande spettacolo. Il Prato è un rivale storico e la vittoria avrà un doppio valore. L’ingresso al palasport di Borgo San Lorenzo sarà gratuito".

L’inizio di stagione è stato fra luci ed ombre. La Mattagnanese aveva iniziato bene il campionato battendo nella prima giornata, in casa, la squadra X Martiri di Bologna per 5-3. Poi sono arrivate però tre sconfitte consecutive anche in modo sfortunato e rocambolesco con questi risultati: Bagnolo-Mattagnanese 4-1, Mattagnanese-Villafontana Bologna 2-3. Nella quarta giornata gara dalle mille emozioni con il Futsal Torrita cha batte 10-8 la Mattagnanese.

"Una sconfitta incredibile quella maturata a Torrita - afferma il patron Sandro Quartani -. Fare 8 gol in trasferta e non ottenere punti spiega la rocambolesca giornata dei nostri ragazzi. Con tutto il rispetto degli avversari, a cui vanno i complimenti per la vittoria della partita, sinceramente abbiamo fatto quasi tutto da soli, buttando al vento palloni e situazioni vantaggiose di gioco, che hanno poi deciso il punteggio finale. Prendiamo atto di questo momento difficile e resettiamo tutto in attesa dello scontro casalingo col Futsal Prato, dove serve la massime concentrazione e abbiamo l’obbligo di uscire dal campo a testa alta".

Francesco Querusti