CALCIO A 5 SERIE C. Oleodinamica, pari con tre reti

Serie C1. Nel penultimo turno l’Oleodinamica Forlivese ha raccolto un pareggio per 3-3 sul parquet del Fossolo 76. Le reti del quintetto di mister D’Amico, già fuori dalla zona retrocessione, segnate da Benhya, Martel Montoli e Maski. Gli altri match: Equipo Crevalcore-Due G Parma 3-6, Shqiponja Guastalla-Aposa Bologna 4-1, Pro Patria San Felice-Baraccaluga Piacenza 7-3, Ponte Rodoni-Futsal Gatteo 3-2, Saturno Guastalla-Sasuolo 2-2. Classifica: Pro Patria San Felice 51; Baraccaluga Piacenza 45; Futsal Gatteo 40; DueG Parma 37; Shqiponia Guastalla 34; Oleodinamica Forlì 28; Ponte Rodoni 26; Equipo Crevalcore 24, Aposa Bologna e Saturno Guastalla 23; Fossolo 22; Sassuolo 5.

Serie C2. Nell’ultima giornata il Santa Sofia non ha centrato i playoff dopo il ko in casa col Bagnacavallo 2-5 (Majdouli e Balzani). Il Santa Maria Nuova 1980, qualificato, ha vinto 1-8 in casa dell’Inedit Cesenatico: a segno Domenichini (2), Zanfanti (2), Salvatore, Ferri, Minotti ed Esposito. Classifica finale: Molinella 41; Bagnacavallo 37; Santa Maria Nuova 26; Valsanterno 23; Rimini, Santa Sofia 22; Young Santarcangelo 15; Città Rubicone 12; Inedit Cesenatico 8.

f. p.