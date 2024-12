Calcio a 5 serie c. Forlì-Santa Sofia al memorial Velez

Un derby valido per la coppa Alfonso Velez. Oggi pomeriggio, alle ore 17, il Santa Sofia ospita l’Oleodinamica Forlì nella gara valida per gli ottavi di finale del trofeo dedicato a uno dei pionieri del ‘calcetto’ regionale al quale prendono parte le formazioni emiliano-romagnole di serie C1 e C2. I biancorossi, dopo tre successi in campionato, sono intenzionati a confermare il buon momento.

Quanto al Santa Sofia, attualmente a metà classifica in C2, è reduce dal successo della settimana scorsa in trasferta per 3-4 sul campo del Città del Rubicone (3 reti di Ruggeri e una di Casamenti) che le ha permesso ai bidentini di qualificarsi ai quarti di finale della coppa Emilia-Romagna di C2.

Per il memorial Velez Oggi in campo anche la Polisportiva Santa Maria Nuova, anch’essa di C2, nel match interno (14.30) col Futsal Gatteo.

f. p.