Eccellenza: il pericolo per i ramarri è l’attaccante che ha lasciato la Portuense. Sant’Agostino a Russi, contro bomber Melandri

Sant’Agostino a casa di "Micio" Melandri. Il capocannoniere dell’anno scorso della Portuense, con più di 20 gol e promozione sfumata nella finale play off con il Solarolo, è il colpo di mercato del Russi, che non a caso ha vinto le due ultime partite. Anche i ramarri sono in ripresa, la vittoria di misura a Massa Lombarda ha riportato il sorriso, sebbene la classifica non rispecchia le aspettative. La squadra di Ruggero Ricci (nella foto) ha 21 punti, a centro classifica, mentre quella romagnola ne ha 17, ancora nella fascia play out. Gli obiettivi sono dunque evidenti: uscire dalla zona rossa per il Russi e rilanciarsi per l’alta classifica per i ramarri. A Massa Lombarda, oltre ai tre punti, è arrivato il decimo gol di Cazzadore, uno dei bomber più rappresentativi del girone, sarà un bel confronto con Melandri. Il centravanti ferrarese dovrebbe giovarsi della spalla di Laurenti, l’attaccante arrivato dal Porto Viro che vanta trascorsi nelle categorie superiori e una lunga carriera tra i professionisti. Era in panchina a Massa Lombarda, sarebbe stato rischiato solo in caso di risultato negativo, ma non ce n’è stato bisogno. Sarà regolarmente a disposizione oggi pomeriggio, ancora in Romagna. Laurenti era uno dei pupilli di mister Ricci nelle giovanili della Spal, è arrivato grazie ai suoi buoni uffici e ha voglia di rimettersi in gioco in una piazza vicina a casa, al momento la migliore tra i dilettanti.

Mancherà Steven Anostini, alle prese con uno strappo al soleo. "Non vedo l’ora di tornare a giocare, ma purtroppo la partita la guarderò solo dalla tribuna – racconta il terzino biancoverde – se tutto fila liscio tornerò in campo a metà gennaio. Sono ottimista per la squadra, l’ho vista bene nell’ultimo periodo, ha voglia di fare". Come Gianluca Laurenti, uno che di gol se ne intende. Non è un centravanti che sfonda, ma piuttosto una seconda punta o trequartista che in questa categoria potrebbe fare la differenza. Il suo innesto dovrebbe alzare il livello tecnico e aiutare la squadra a risalire.

Franco Vanini