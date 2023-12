Calcio a 5 serie c. Coppa, il Forlì vince e accede ai quarti

Serie C1. Nella terza e ultima giornata del girone a quattro di coppa Italia il Forlì di mister Mingozzi ha battuto in casa la Rossoblù Imolese per 2-1 e centrato la qualificazione alla fase successiva come seconda miglior terza. Le reti del biancorossi messe a segno da Vittozzi e Di Maio. Nell’altro match Mernap Faenza-Rimini 4-3. La classifica del gironcino: Mernap Faenza 9; Rimini 4; Forlì 3; Rossoblù Imolese 1. Sabato prossimo i quarti di finale in gara unica a eliminazione diretta.

Serie C2. Coppa Italia, girone D: Only Alfonsine-Santa Maria Nuova 2-6 (3 Ghini, Antolini, Rendina, Cangini). Classifica: Ceisa Gatteo 6; Santa Maria Nuova 3; Inedit Parma, Only Alfonsine 1. Girone E: Santa Sofia-Erba Riolo Terme 5-5 (2 Artoum, 2 Salvadorini, Majdouli). Classifica: Santa Sofia, Riolo Terme 4; Bagnacavallo 3; Città Rubicone 0. Ora la C2 si ferma per le festività: dopo il campionato, anche la coppa. Il prossimo 13 gennaio la terza e ultima gara dei mini gironi.

