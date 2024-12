CALCIO A 5 SERIE C. L’Oleodinamica vola ai quarti di Coppa

Una vittoria nel derby per passare un buon Natale. Sabato pomeriggio l’Oleodinamica Forlivese si è imposta 2-3 sul parquet del Rimini negli ottavi di finale del memorial Alfonso Velez, coppa alla quale prendono parte le formazioni regionali di serie C1 (come appunto Forlì) e C2. Per il quintetto allenato da mister D’Amico sono andati a segno capitan Luca Cangini Greggi e, con una doppietta, Yassine Maski che ha deciso la gara nel secondo tempo dopo il 2-2 del primo.

Questa la formazione scesa in campo: Lopez Buta, Castorri, Cangini Greggi, Giangrandi, Albu, Maski, La Corte, Tesfaladet, Vittozzi, Martel Montoli, Bertaccini, Valentini. Nelle altre gare: Molinella-Aposa Bologna 0-6, Città del Rubicone-Gatteo 0-2, Carpaneto-Shqiponja Guastalla 1-3, Fossolo-Equipo Crevalcore 6-1, Montale-Pro Patria San Felice 5-8, Nonantola-Saturno Guastalla 5-6 e Parma City-Cavirago 7-3. I quarti di finale della competizione si disputeranno nella seconda metà di febbraio. Nel campionato di serie C1 i galletti ripartiranno sabato 10 gennaio, con la trasferta sul campo del Ponte Rodoni. f. p.