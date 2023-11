Calcio a 5 serie c. Forlì, confermato l’ex vice Mingozzi: resterà in panchina

Una conferma non scontata. Filippo Mingozzi (foto) resta allenatore del Forlì Calcio a Cinque dopo le dimissioni rassegnate da Matteo Vespignani due settimane fa: l’incarico, inizialmente, era ad interim. Il quintetto forlivese aveva mandato i primi segnali di riscossa nel match di coppa Velez vinto in casa del Santa Sofia, sabato poi aveva messo a segno il colpaccio battendo la capolista X Martiri Ferrara. Confermato il preparatore dei portieri Marco Turturiello mentre Davide Visani entrerà a far parte dello staff come collaboratore tecnico.

"In queste due settimane – spiega Mingozzi – la stima della società e la disponibilità dei ragazzi mi hanno convinto ad accettare l’incarico". La società evidenzia invece un "importante senso di appartenenza". Domani trasferta sul parquet del Crevalcore, quinto.

