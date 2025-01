Calcio a 5, Serie C1: riprende il campionato. Sfide impervie per le due compagini fucecchiesi

Archiviata la Coppa Toscana, in Serie C1 è tutto pronto anche per la ripresa del campionato. Dopo la sosta natalizia stasera si riparte dalla prima giornata di ritorno ed Atletico e Vigor Fucecchio sono attese de due sfide alquanto complicate.

In un remake della recente finale di coppa, persa solo ai supplementari, l’Atletico Fucecchio sarà ospite del San Giovanni alle 22 al Pala Galli di San Giovanni Valdarno. Le due compagini sono separate da appena un punto in classifica in favore dei padroni di casa, che sono terzi a quota 25 ed hanno vinto 4-2 il match di andata. Per i biancorossi fucecchiesi sarà quindi l’occasione della ‘vendetta’, dopo due sconfitte in altrettanti precedenti stagionali.

Alle 22.15 al Palasport di Fucecchio, invece, la Vigor ospiterà Le Crete, attualmente al secondo posto con 27 punti a più otto sui ragazzi di coach Poli: all’andata vinsero per 5-2. Nell’ultimo weekend i senesi si sono arresi nelle semifinali di coppa proprio al San Giovanni poi vincitore. In casa Vigor va registrata la partenza del portiere Campinotti (nella foto).